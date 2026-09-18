Посол США при НАТО розкритикував Чехію через витрати на оборону

Чехія досі не досягла навіть мінімального показника НАТО у 2% ВВП на оборону.

Чехії необхідно збільшити видатки на оборону, щоб виконувати зобов’язання перед НАТО. Про це заявив посол США при Альянсі Метью Віттакер під час конференції у Празі, пише Reuters.

За його словами, Чехія досі не досягла навіть мінімального показника НАТО у 2% ВВП на оборону. Цього року країна також не вийде на цей рівень, однак, за прогнозами, досягне його у 2027 році.

Віттакер також зазначив, що Прага поки не визначила чіткий шлях до виконання нових оборонних зобов’язань Північноатлантичного альянсу. Йдеться про ціль витрачати до 2035 року 3,5% ВВП на основні оборонні потреби та ще 1,5% – на пов’язану з обороною інфраструктуру.

"Розчаровує, що Чехія не досягла більшого прогресу у виконанні оборонних зобов’язань, узятих у Гаазі", – сказав американський дипломат.

Він наголосив, що США залишаються відданими НАТО та захисту територій союзників, водночас очікуючи від країн Альянсу більшого внеску.