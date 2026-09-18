«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСвіт

Посол США при НАТО розкритикував Чехію через витрати на оборону

Чехія досі не досягла навіть мінімального показника НАТО у 2% ВВП на оборону.

Посол США при НАТО розкритикував Чехію через витрати на оборону
Посол США в НАТО Метью Вітакер
Фото: EPA/UPG

Чехії необхідно збільшити видатки на оборону, щоб виконувати зобов’язання перед НАТО. Про це заявив посол США при Альянсі Метью Віттакер під час конференції у Празі, пише Reuters.

За його словами, Чехія досі не досягла навіть мінімального показника НАТО у 2% ВВП на оборону. Цього року країна також не вийде на цей рівень, однак, за прогнозами, досягне його у 2027 році.

Віттакер також зазначив, що Прага поки не визначила чіткий шлях до виконання нових оборонних зобов’язань Північноатлантичного альянсу. Йдеться про ціль витрачати до 2035 року 3,5% ВВП на основні оборонні потреби та ще 1,5% – на пов’язану з обороною інфраструктуру.

"Розчаровує, що Чехія не досягла більшого прогресу у виконанні оборонних зобов’язань, узятих у Гаазі", – сказав американський дипломат.

Він наголосив, що США залишаються відданими НАТО та захисту територій союзників, водночас очікуючи від країн Альянсу більшого внеску.

  • Уряд прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша скоротив заплановані попередньою адміністрацією оборонні видатки на 2026 рік приблизно до 1,7-1,8% ВВП. На наступний рік уряд планує витрачати на оборону 2% ВВП.
  • Бабіш пояснював це необхідністю спрямовувати кошти на розвиток інфраструктури та будівництво лікарень.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies