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​Конференція з відновлення України може пройти у 2028 році у Відні

Український президент заявив, що про цю пропозицію не знав. 

​Конференція з відновлення України може пройти у 2028 році у Відні
Австрійвський вокзал Вестбангоф
Фото: EPA/UPG

Австрія хоче організувати у себе Конференцію з відновлення України у 2028 році. 

Про таку ініціативу оголосила очільниця австрійської Федеральної ради Крістіна Шварц-Фукс на саміті держав Карпатського регіону в Івано-Франківській області, передає «Європейська правда».

Український президент Володимир Зеленський зізнався, що ця пропозиція стала для нього новиною.

Шварц-Фукс запевнила у непохитній підтримці української відбудови з боку Відня та міжнародних партнерів. Попри відсутність з боку Росії прагнення припинити війну та подальше загострення ситуації з численними жертвами, австрійська сторона закликає союзників бути готовими до майбутнього діалогу й шукати найменші нагоди для мирних переговорів.

Крім того, Австрія обіцяє захищати інтереси України і принципи міжнародного права під час роботи в Раді безпеки ООН, де вона головуватиме протягом 2027–2028 років.

  • Цьогоріч конференція пройшла у Польщі в Гданську.
  • Наступного року захід прийматиме Таллінн.
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