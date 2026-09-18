​Конференція з відновлення України може пройти у 2028 році у Відні

Український президент заявив, що про цю пропозицію не знав.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Австрія хоче організувати у себе Конференцію з відновлення України у 2028 році.

Про таку ініціативу оголосила очільниця австрійської Федеральної ради Крістіна Шварц-Фукс на саміті держав Карпатського регіону в Івано-Франківській області, передає «Європейська правда».

Український президент Володимир Зеленський зізнався, що ця пропозиція стала для нього новиною.

Шварц-Фукс запевнила у непохитній підтримці української відбудови з боку Відня та міжнародних партнерів. Попри відсутність з боку Росії прагнення припинити війну та подальше загострення ситуації з численними жертвами, австрійська сторона закликає союзників бути готовими до майбутнього діалогу й шукати найменші нагоди для мирних переговорів.

Крім того, Австрія обіцяє захищати інтереси України і принципи міжнародного права під час роботи в Раді безпеки ООН, де вона головуватиме протягом 2027–2028 років.