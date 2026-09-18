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Трамп заборонив доступ до Білого дому журналістам CNN, MSNOW та Politico

За його словами, представники цих медіа "поширюють фейки" після відвідування його резиденції.

Трамп заборонив доступ до Білого дому журналістам CNN, MSNOW та Politico
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп 18 вересня заявив про заборону доступу до Білого дому для журналістів телеканалів CNN, MSNOW та видання Politico.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Суспільне.

Трамп написав, що представники цих медіа після відвідування Білого дому нібито поширюють «фейкові» репортажі та анонсував заборони і для інших ЗМІ.

«ЗМІ не повинні мати права постійно писати чи розповідати вигадки та брехню, висвітлюючи діяльність президента США, адміністрації Трампа чи Сполучених Штатів Америки. На черзі — інші ЗМІ, що поширюють фейкові новини. Дякую за увагу до цього питання!», — йдеться у дописі Трампа.

Медіаресурси поки не коментували цю заяву Трампа.

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