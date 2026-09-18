Трамп заборонив доступ до Білого дому журналістам CNN, MSNOW та Politico

За його словами, представники цих медіа "поширюють фейки" після відвідування його резиденції.

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Президент США Дональд Трамп 18 вересня заявив про заборону доступу до Білого дому для журналістів телеканалів CNN, MSNOW та видання Politico.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Суспільне.

Трамп написав, що представники цих медіа після відвідування Білого дому нібито поширюють «фейкові» репортажі та анонсував заборони і для інших ЗМІ.

«ЗМІ не повинні мати права постійно писати чи розповідати вигадки та брехню, висвітлюючи діяльність президента США, адміністрації Трампа чи Сполучених Штатів Америки. На черзі — інші ЗМІ, що поширюють фейкові новини. Дякую за увагу до цього питання!», — йдеться у дописі Трампа.

Медіаресурси поки не коментували цю заяву Трампа.