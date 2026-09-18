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На Кубі стався загальнонаціональний блекаут

Мільйони людей залишилися без електроенергії.

На Кубі стався загальнонаціональний блекаут
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На Кубі стався загальнонаціональний блекаут. Це вже не перше масове відключення електроенергії на острові з населенням близько 9 мільйонів людей.

Про це пише Reuters, посилаючись на повідомлення міністерства енергетики країни.

Система виробництва електроенергії Куби зазнає серйозного навантаження через дефіцит палива, погіршення стану інфраструктури та нафтову блокаду, запроваджену США. 

Куба має труднощі з імпортом палива після захоплення США президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні. Венесуела була найближчим союзником Гавани. Мексика також припинила експорт палива через тиск з боку Сполучених Штатів.

Навіть коли національна мережа працює, на острові часто трапляються тривалі відключення електроенергії, які залишають мільйони людей без електроенергії.

  • США ввели нові санкції проти військових Куби через зв'язки з Росією і Китаєм. Більшість із підсанкційних осіб організовували постачання зброї з Китаю та РФ.
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