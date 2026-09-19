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Командувач армії Латвії не бачить зміни рівня загроз для країни

Конвенційне вторгнення у Балтію розглядається як дуже малоймовірне.

Командувач армії Латвії не бачить зміни рівня загроз для країни
Сили НАТО на військовій базі у Латвії
Фото: EPA/UPG

У Національних збройних силах Латвії не вважають, що рівень загроз у Балтійському регіоні останнім часом змінився.

Як пише Delfi, командувач латвійської армії Каспарс Пуданс запевнив, що безпекова оцінка оновлюється щодня, а оборонні відомства Латвії працюють у тісній взаємодії з розвідками союзників. 

Збройні сили готові до провокацій, але вірогідність конвенційного вторгнення Росії у балтійські держави досі вважається дуже низькою, навіть попри зростання кількості гібридних атак.

Просто зараз у Латвії відбуваються одразу дві кампанії військових навчань, а під час виборів до Сейму буде посилено патрулювання повітряного простору. У Копенгагені на засіданні Військового комітету НАТО лідери оборонних структур Альянсу обговорять спільну відповідь на майбутні диверсії.

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