Бойові дії на Донеччині, 176 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по Слов’янську. Яким запам’ятається 1668-й день повномасштабної війни.

18 вересня російські окупанти атакували центр Одеси реактивним дроном. Є пошкодження адмінбудівлі.

За інформацією ДСНС, кількість поранених зросла до 10, серед них 2 рятувальників.

Унаслідок атаки пошкоджено фасад та скління 11-поверхової адміністративної будівлі, двоповерхову автомийку та інші будівлі поруч.

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На момент атаки люди перебували в укритті, що зберегло їх життя. Через деякий час росія повторно завдала удару, коли на місці працювали рятувальники та інші оперативні служби.

Російські війська завдали удару по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

На місці влучання виникла пожежа.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 вересня на фронті від початку доби відбулося 176 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському напрямку, там зафіксували 23 ворожі атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 вересня – в новині.

Увечері 18 вересня російські війська завдали авіаудару по Сумах та околицях. Відомо про двох загиблих та вісім постраждалих.

Є влучання у багатоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки. Під завалами можуть перебувати люди. Кількість постраждалих та наслідки обстрілу встановлюються.

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За даними МВА, росіяни застосували по місту 6-7 керованих авіабомб.

Російська армія завдала авіаударів по Слов'янську Донецької області, відомо про щонайменше вісьмох поранених.

"Упродовж дня росіяни скинули на місто 2 авіабомби. Поранення отримали 8 людей від 22 до 58 років. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", – повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок ворожих ударів також пошкоджено приватний будинок, кав'ярню, 5 крамниць і 4 автівки.

17 вересня українські дрони FP-1 знищили пускову установку російського комплексу С-400 поблизу селища Порошино у Брянській області. Її росіяни модернізували для ударів по наземних цілях, повідомляє Fire Point.

"17 вересня Сили оборони дронами FP-1 знищили пускову установку комплексу С-400, яку росіяни модернізували для ударів по наземних цілях. Ракетний комплекс призначався для ударів по Києву, раніше він уже використовувався для ударів по столиці", – заявили в компанії.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту С8 провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили допомогу Україні.

"Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один. Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну", – зазначив Зеленський. Президент також подякував Польщі за новий пакет допомоги Україні: "Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо".

Окремо Зеленський і Туск обговорили подальший розвиток Карпатської ініціативи та можливості, які вона може створити для країн Карпатського макрорегіону.

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СБУ та Нацполіція затримали двох жителів Львівщини, яких підозрюють у вчиненні теракту біля адмінбудівлі Стрийського районного ТЦК 17 вересня. Внаслідок вибуху тяжко поранений військовослужбовець.

За даними слідства, двоє чоловіків під'їхали до будівлі ТЦК на власному автомобілі. Один із них викинув саморобний вибуховий пристрій через вікно машини на паркувальному майданчику поблизу військкомату. Після цього вони залишили місце події.

Згодом військовослужбовець ТЦК під час огляду вибухівки спровокував її детонацію. Внаслідок вибуху він отримав тяжкі поранення.

Правоохоронці затримали підозрюваних "по гарячих слідах". Ними виявилися двоє мешканців Миколаївського району Львівської області віком 48 та 41 рік.

Подробиці – в новині.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка розпочав прийом літературно-мистецьких творів. Він триватиме з 16 вересня по 2 листопада. Цьогоріч премія отримала нову номінацію – «Архітектурне мистецтво». У її межах розглядатимуть, зокрема, архітектуру будівель і споруд, проєкти реконструкції, реставрації та адаптивного переосмислення, а також містобудування, архітектуру середовища, урбаністику, ландшафтну архітектуру та публічні простори.

З минулого року до премії додали номінації «Фотомистецтво», «Дизайн», «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів», а замість єдиної літературної премії запровадили окремі нагороди за поезію і прозу. Загалом премію присуджують у 14 номінаціях.

Докладніше – в новині.

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