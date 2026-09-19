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Минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 516 430 солдатів.

Минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1520 російських солдатів, знищили понад 70 ворожих артсистем та 11 засобів ППО.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб 
  • танків – 12 352 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од.
  • артилерійських систем – 50 011 (+73) од.
  • РСЗВ – 2 143 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 657 (+11) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од.
  • спеціальна техніка – 4 703 (+2) од.

Дані уточнюються.

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