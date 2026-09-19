Минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.26 склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1520 російських солдатів, знищили понад 70 ворожих артсистем та 11 засобів ППО.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 516 430 солдатів.

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