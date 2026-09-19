Минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1520 російських солдатів, знищили понад 70 ворожих артсистем та 11 засобів ППО.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб
- танків – 12 352 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од.
- артилерійських систем – 50 011 (+73) од.
- РСЗВ – 2 143 (+1) од.
- засоби ППО – 1 657 (+11) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од.
- спеціальна техніка – 4 703 (+2) од.
Дані уточнюються.