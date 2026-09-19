Зеленський відреагував на підписання Трампом закону Ліндсі Грема

Президент України Володимир Зеленський у Telegram відзначив важливість набуття чинності законом про санкції проти Росії, який був розроблений покійним американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Глава держави нагадав, що під час візитів до України Грем завжди говорив про потребу не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. "Зокрема й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною", - додав Зеленський.

Президент подякував своєму колезі Дональду Трампу, а також сенаторам та конгресменам за підтримку закону, який дає шанс "боротися з диктаторами та досягати результатів, якщо Америка діятиме правильно".

Зеленський закликав "повноцінно і якнайшвидше реалізувати положення цього закону", вважаючи це найкращим способом віддати шану покійному сенатору Ліндсі Грему.