Генштаб: на фронті відбулося 213 бойових зіткнень

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Розпочалася 1669-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Учора противник завдав одного ракетного та 89 авіаційних ударів, під час яких скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 588 дронів-камікадзе та здійснили 2952 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Іскрисківщина, Лужки, Іволжанське, Яструбине, Храпівщина та Мар'їне. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина, Хутір Михайлівський та Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один зенітний ракетний комплекс.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Тернової, Потихонового, Стариці та Широкого, а також у напрямках Миколаївки та Зарубинки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Петропавлівки, Куп'янська-Вузлового та Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п'ять разів атакували в районі Торського, а також у напрямках Надії та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районах Ямполя та Кривої Луки, а також у напрямках Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Осикового, Новоселівки, Степанівки, Миколайпілля та Русиного Яру.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Удачного, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Торецького, Степів, Добропілля, Ганнівки, Світлого, Красноподілля, Новогришиного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку у напрямку населеного пункту Тернове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Рівного, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського та Новоселівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.