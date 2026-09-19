Через російський терор на Запоріжжі троє людей поранені

Про це повідомляє співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Три людини отримали поранення.

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