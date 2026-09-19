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Через російський терор на Запоріжжі троє людей поранені

Пошкоджені об’єкти інфраструктури, житло, авто і господарські будівлі.

Через російський терор на Запоріжжі троє людей поранені
наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Три людини отримали поранення.

Про це повідомляє співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по населених пунктах: Зарічне, Новорозівка, Запасне, Таврійське, Любимівка, Петропавлівське, Оріхів, Васинівка, Микільське, Преображенка, Сонячне.

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758 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новояковлівку, Веселянку, Новокасянівку, Щасливе, Софіївку, Балабине, Канцерівку, Григорівське, Новотроїцьке, Новотаврійське, Любицьке, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Добропілля, Придорожнє, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новопавлівку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Копані, Тернувате.

Зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ по Веселянці, Оріхову, Щербаках, Преображенці, Новоданилівці, Косівцевому, Новому Запоріжжю.

235 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Степовому, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Гіркому, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Новому Запоріжжю.

Надійшло 61 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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