Держдепартамент США схвалив продаж Україні засобів та обладнання для розвитку й модернізації ППО. У переліку немає Patriot.

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Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України засобів для розвитку та модернізації протиповітряної оборони, а також супутнього обладнання і послуг на 2,68 мільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Україна запросила придбання низки засобів для ППО: ракети для комплексів типу С-300, ракети GAM-67, системи ракет із лазерним наведенням збільшеної дальності, мобільні пускові установки та комплекти для їхньої модифікації.

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До переліку також внесли радари RPS 202 для систем протидії безпілотникам, причепи з телескопічними щоглами, запасні частини, програмне забезпечення, транспортні послуги, а також інженерну, технічну й логістичну підтримку.

У Держдепартаменті зазначили, що у разі укладення угоди Україна фінансуватиме закупівлю за рахунок європейських внесків та коштів американського військового фінансування, виділених за попередньої адміністрації.

Американські кошти при цьому мають бути зараховані як внесок США до Інвестиційного фонду відбудови України.

"Ця запропонована угода підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, посилюючи здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам", – йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Підрядників для виконання замовлення визначатимуть на конкурсній основі.

Водночас у переліку озброєння, оприлюдненому Держдепартаментом, не згадуються системи протиповітряної оборони Patriot або ракети до них.