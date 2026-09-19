Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
ГоловнаСвіт

США схвалили можливий продаж Україні засобів для розвитку ППО на $2,68 млрд

Держдепартамент США схвалив продаж Україні засобів та обладнання для розвитку й модернізації ППО. У переліку немає Patriot.

США схвалили можливий продаж Україні засобів для розвитку ППО на $2,68 млрд
Фото: armyinform.com.ua

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України засобів для розвитку та модернізації протиповітряної оборони, а також супутнього обладнання і послуг на 2,68 мільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Україна запросила придбання низки засобів для ППО: ракети для комплексів типу С-300, ракети GAM-67, системи ракет із лазерним наведенням збільшеної дальності, мобільні пускові установки та комплекти для їхньої модифікації.

Реклама

До переліку також внесли радари RPS 202 для систем протидії безпілотникам, причепи з телескопічними щоглами, запасні частини, програмне забезпечення, транспортні послуги, а також інженерну, технічну й логістичну підтримку.

У Держдепартаменті зазначили, що у разі укладення угоди Україна фінансуватиме закупівлю за рахунок європейських внесків та коштів американського військового фінансування, виділених за попередньої адміністрації.

Американські кошти при цьому мають бути зараховані як внесок США до Інвестиційного фонду відбудови України.

"Ця запропонована угода підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, посилюючи здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам", – йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Підрядників для виконання замовлення визначатимуть на конкурсній основі.

Водночас у переліку озброєння, оприлюдненому Держдепартаментом, не згадуються системи протиповітряної оборони Patriot або ракети до них.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies