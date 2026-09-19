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В Пакистані, через теракт в мечеті, загинули щонайменше 16 людей

Терорист в'їхав на автомобілі начиненому вибухівкою в будівлю поліції, де офіцери з родинами молилися в мечеті.

В Пакистані, через теракт в мечеті, загинули щонайменше 16 людей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Внаслідок теракту біля мечеті в Пакистані загинуло щонайменше 16 осіб, ще 57 зазнали поранень. 18 вересня терорист-смертник  в'їхав на автомобілі, начиненому вибухівкою, у поліцейську будівлю, де офіцери та їхні родини молилися в мечеті.

Про це пише Reuters.

Серед загиблих п'ятеро поліцейських.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за напад у прикордонній провінції, де частішають напади ісламістських бойовиків, які борються за повалення федерального уряду.

Усі семеро нападників загинули внаслідок вибуху та перестрілки, йдеться у заяві поліції.

В останні місяці різко зросла кількість бойовиків у прикордонних районах Пакистану, їхня мета — переважно військові та поліція.

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