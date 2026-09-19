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Сили ППО знищили 141 із 174 ворожих БпЛА

РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами та 174 ударними БпЛА.

Сили ППО знищили 141 із 174 ворожих БпЛА

РФ уночі 19 вересня атакувала Україну двома протикорабельними ракетами та 174 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 141 ворожу повітряну ціль.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 19 вересня (з 18:00 18 вересня) противник атакував двома протикорабельними ракетами “Циркон” із  Курської обл. рф, 174 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків:  Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Основні напрямки удару – Одещина, Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, Сили ППО збили 141 ціль:

  • 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях

Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі більше десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", – наголошують у Повітряних силах.

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