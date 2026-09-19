На Сумщині через обстріли РФ троє людей загинули, ще 12 постраждали

За добу, з ранку 18 до ранку 19 вересня, російські війська понад 50 разів обстріляли територію Сумської області. Під ударами опинився 21 населений пункт у 12 територіальних громадах.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Внаслідок російських атак троє мирних жителів загинули, ще 12 людей постраждали.
У Сумській громаді внаслідок удару керованою авіаційною бомбою по багатоповерхівці загинули 51-річний чоловік та 45-річна жінка. Поранення і травми отримали чоловіки віком 58, 73, 71 і 70 років, 7-річний хлопчик, жінки віком 67, 79 та 76 років, 13-річна дівчина та 46-річний чоловік.
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У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув 32-річний чоловік, ще один 35-річний чоловік отримав поранення.
До медичного закладу також звернулися 24-річна жінка та 16-річний хлопець, які постраждали внаслідок атак, що сталися у Сумській громаді 16 вересня.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському районі. Під ударами були Сумська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Бездрицька, Есманьська, Путивльська, Новослобідська, Охтирська та Тростянецька громади.
Російські військові застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.
У Сумській громаді пошкоджені багатоквартирні будинки, об'єкт цивільної інфраструктури та автомобілі. В Охтирській і Тростянецькій громадах пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.
У Бездрицькій громаді пошкоджені нежитлові приміщення та приватні домоволодіння.
Також через попередні обстріли у Середино-Будській та Ямпільській громадах знищені житлові будинки, пошкоджені нежитлове приміщення та господарські споруди.
За добу повітряна тривога на Сумщині тривала 12 годин 17 хвилин.