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На Сумщині через обстріли РФ троє людей загинули, ще 12 постраждали

За добу російські війська понад 50 разів обстріляли Сумщину.

На Сумщині через обстріли РФ троє людей загинули, ще 12 постраждали
наслідки атаки РФ
Фото: Сумська ОВА

За добу, з ранку 18 до ранку 19 вересня, російські війська понад 50 разів обстріляли територію Сумської області. Під ударами опинився 21 населений пункт у 12 територіальних громадах.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Внаслідок російських атак троє мирних жителів загинули, ще 12 людей постраждали.

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У Сумській громаді внаслідок удару керованою авіаційною бомбою по багатоповерхівці загинули 51-річний чоловік та 45-річна жінка. Поранення і травми отримали чоловіки віком 58, 73, 71 і 70 років, 7-річний хлопчик, жінки віком 67, 79 та 76 років, 13-річна дівчина та 46-річний чоловік.

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У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув 32-річний чоловік, ще один 35-річний чоловік отримав поранення.

До медичного закладу також звернулися 24-річна жінка та 16-річний хлопець, які постраждали внаслідок атак, що сталися у Сумській громаді 16 вересня.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському районі. Під ударами були Сумська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Бездрицька, Есманьська, Путивльська, Новослобідська, Охтирська та Тростянецька громади.

Російські військові застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

У Сумській громаді пошкоджені багатоквартирні будинки, об'єкт цивільної інфраструктури та автомобілі. В Охтирській і Тростянецькій громадах пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

У Бездрицькій громаді пошкоджені нежитлові приміщення та приватні домоволодіння.

Також через попередні обстріли у Середино-Будській та Ямпільській громадах знищені житлові будинки, пошкоджені нежитлове приміщення та господарські споруди.

За добу повітряна тривога на Сумщині тривала 12 годин 17 хвилин.

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