На Сумщині через обстріли РФ троє людей загинули, ще 12 постраждали

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За добу, з ранку 18 до ранку 19 вересня, російські війська понад 50 разів обстріляли територію Сумської області. Під ударами опинився 21 населений пункт у 12 територіальних громадах.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Внаслідок російських атак троє мирних жителів загинули, ще 12 людей постраждали.

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У Сумській громаді внаслідок удару керованою авіаційною бомбою по багатоповерхівці загинули 51-річний чоловік та 45-річна жінка. Поранення і травми отримали чоловіки віком 58, 73, 71 і 70 років, 7-річний хлопчик, жінки віком 67, 79 та 76 років, 13-річна дівчина та 46-річний чоловік.

У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув 32-річний чоловік, ще один 35-річний чоловік отримав поранення.

До медичного закладу також звернулися 24-річна жінка та 16-річний хлопець, які постраждали внаслідок атак, що сталися у Сумській громаді 16 вересня.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському районі. Під ударами були Сумська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Бездрицька, Есманьська, Путивльська, Новослобідська, Охтирська та Тростянецька громади.

Російські військові застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

У Сумській громаді пошкоджені багатоквартирні будинки, об'єкт цивільної інфраструктури та автомобілі. В Охтирській і Тростянецькій громадах пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

У Бездрицькій громаді пошкоджені нежитлові приміщення та приватні домоволодіння.

Також через попередні обстріли у Середино-Будській та Ямпільській громадах знищені житлові будинки, пошкоджені нежитлове приміщення та господарські споруди.

За добу повітряна тривога на Сумщині тривала 12 годин 17 хвилин.