За минулу добу російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів області.

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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів п’ятеро людей загинули, ще 15 дістали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Липкуватівка Нововодолазької громади загинув 30-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали.

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У Великому Бурлуку поранень зазнали двоє чоловіків віком 63 та 58 років і 73-річна жінка.

У Балаклії загинули 60-, 55- та 74-річні чоловіки та 71-річна жінка. Ще троє жінок віком 56, 58 та 80 років отримали поранення.

У селищі Слатине поранено 66-річного чоловіка.

Харків російські війська атакували ракетами. Ударів зазнав Індустріальний район міста.

Загалом по Харківщині ворог застосував:

2 ракети;

5 керованих авіабомб;

2 БпЛА типу «Молнія»;

5 FPV-дронів;

52 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені складське приміщення та багатоквартирний будинок.

У Куп’янському районі пошкоджені складська будівля, кафе, три приватні та чотири багатоквартирні будинки, а також дошкільний навчальний заклад.

В Ізюмському районі пошкоджені два будинки у Балаклії.

У Харківському районі пошкоджені автомобілі, приватні будинки, електропотяг та електромережі.

Також пошкодження зафіксували у Лозівському та Чугуївському районах.

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 283 людини. Від початку роботи там зареєстрували вже 60 689 людей.