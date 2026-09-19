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На Харківщині через російські обстріли п’ятеро людей загинули, 15 – постраждали

За минулу добу російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів області.

На Харківщині через російські обстріли п’ятеро людей загинули, 15 – постраждали
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів п’ятеро людей загинули, ще 15 дістали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Липкуватівка Нововодолазької громади загинув 30-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали.

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У Великому Бурлуку поранень зазнали двоє чоловіків віком 63 та 58 років і 73-річна жінка.

У Балаклії загинули 60-, 55- та 74-річні чоловіки та 71-річна жінка. Ще троє жінок віком 56, 58 та 80 років отримали поранення.

У селищі Слатине поранено 66-річного чоловіка.

Харків російські війська атакували ракетами. Ударів зазнав Індустріальний район міста.

Загалом по Харківщині ворог застосував:

  • 2 ракети;
  • 5 керованих авіабомб;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 FPV-дронів;
  • 52 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені складське приміщення та багатоквартирний будинок.

У Куп’янському районі пошкоджені складська будівля, кафе, три приватні та чотири багатоквартирні будинки, а також дошкільний навчальний заклад.

В Ізюмському районі пошкоджені два будинки у Балаклії.

У Харківському районі пошкоджені автомобілі, приватні будинки, електропотяг та електромережі.

Також пошкодження зафіксували у Лозівському та Чугуївському районах.

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 283 людини. Від початку роботи там зареєстрували вже 60 689 людей.

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