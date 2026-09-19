Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів п’ятеро людей загинули, ще 15 дістали поранення.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Липкуватівка Нововодолазької громади загинув 30-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали.
У Великому Бурлуку поранень зазнали двоє чоловіків віком 63 та 58 років і 73-річна жінка.
У Балаклії загинули 60-, 55- та 74-річні чоловіки та 71-річна жінка. Ще троє жінок віком 56, 58 та 80 років отримали поранення.
У селищі Слатине поранено 66-річного чоловіка.
Харків російські війська атакували ракетами. Ударів зазнав Індустріальний район міста.
Загалом по Харківщині ворог застосував:
- 2 ракети;
- 5 керованих авіабомб;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 5 FPV-дронів;
- 52 безпілотники, тип яких встановлюється.
У Харкові пошкоджені складське приміщення та багатоквартирний будинок.
У Куп’янському районі пошкоджені складська будівля, кафе, три приватні та чотири багатоквартирні будинки, а також дошкільний навчальний заклад.
В Ізюмському районі пошкоджені два будинки у Балаклії.
У Харківському районі пошкоджені автомобілі, приватні будинки, електропотяг та електромережі.
Також пошкодження зафіксували у Лозівському та Чугуївському районах.
Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 283 людини. Від початку роботи там зареєстрували вже 60 689 людей.