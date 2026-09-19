У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару поранені троє людей. Про це повідомили у ДСНС України.
На території місцевого підприємства після удару загорілася покрівля будівлі. Рятувальники локалізували пожежу на площі 600 квадратних метрів.
Через загрозу повторного обстрілу надзвичайники були змушені призупинити гасіння.
Також у Краматорському районі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у квартирі та на балконі дев’ятиповерхового будинку.
Рятувальники працювали на місці та врятували з вогню двох людей.
- Упродовж минулої доби через російський терор на Донеччині загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.