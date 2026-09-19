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Росія завдала авіаудару по Слов’янську: троє людей поранені

Також загорілася покрівля будівлі місцевого підприємства.

Росія завдала авіаудару по Слов’янську: троє людей поранені
наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС України

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару поранені троє людей. Про це повідомили у ДСНС України.

На території місцевого підприємства після удару загорілася покрівля будівлі. Рятувальники локалізували пожежу на площі 600 квадратних метрів.

Через загрозу повторного обстрілу надзвичайники були змушені призупинити гасіння.

Також у Краматорському районі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у квартирі та на балконі дев’ятиповерхового будинку.

Рятувальники працювали на місці та врятували з вогню двох людей.

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