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Унаслідок обстрілів Херсонщини загинула жінка (оновлено)

Також є потерпіла після удару ворога.

Унаслідок обстрілів Херсонщини загинула жінка (оновлено)
Фото: Вікіпедія

Сьогодні внаслідок обстрілу росіянами Нововоронцовки на Херсонщині загинула жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни обстріляли з артилерії селище орієнтовно об 11:10. Наразі особу загиблої встановлюють.

Окрім того, вчора внаслідок російського артобстрілу постраждала 69-річна жителька Комишан.

У момент атаки вона перебувала на подвір’ї.

У постраждалої діагностували мінно-вибухову травму, акубаротравму без пошкодження барабанних перетинок та гостру реакцію на стрес.

  • Минулої доби російські військові атакували Херсонщину авіацією, ударними безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.
  • Також зазнали руйнувань адміністративні будівлі, магазини, стільникова вежа, господарська споруда та газопровід. Пошкоджені й приватні автомобілі.
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