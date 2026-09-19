Унаслідок обстрілів Херсонщини загинула жінка (оновлено)

Сьогодні внаслідок обстрілу росіянами Нововоронцовки на Херсонщині загинула жінка.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли з артилерії селище орієнтовно об 11:10. Наразі особу загиблої встановлюють.
Окрім того, вчора внаслідок російського артобстрілу постраждала 69-річна жителька Комишан.
У момент атаки вона перебувала на подвір’ї.
У постраждалої діагностували мінно-вибухову травму, акубаротравму без пошкодження барабанних перетинок та гостру реакцію на стрес.
- Минулої доби російські військові атакували Херсонщину авіацією, ударними безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.
- Також зазнали руйнувань адміністративні будівлі, магазини, стільникова вежа, господарська споруда та газопровід. Пошкоджені й приватні автомобілі.