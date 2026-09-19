Унаслідок обстрілів Херсонщини загинула жінка (оновлено)

Також є потерпіла після удару ворога.

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Сьогодні внаслідок обстрілу росіянами Нововоронцовки на Херсонщині загинула жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни обстріляли з артилерії селище орієнтовно об 11:10. Наразі особу загиблої встановлюють.

Окрім того, вчора внаслідок російського артобстрілу постраждала 69-річна жителька Комишан.

У момент атаки вона перебувала на подвір’ї.

У постраждалої діагностували мінно-вибухову травму, акубаротравму без пошкодження барабанних перетинок та гостру реакцію на стрес.

Минулої доби російські військові атакували Херсонщину авіацією, ударними безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.