У Києві уламки російського дрона впали на територію приватної садиби

За його словами, на місці сталося загоряння господарчої будівлі.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

У Дніпровському районі Києва уламки ворожого безпілотника впали на територію приватної садиби.

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