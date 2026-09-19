У Києві уламки російського дрона впали на територію приватної садиби

У Дніпровському районі Києва уламки ворожого безпілотника впали на територію приватної садиби.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
За його словами, на місці сталося загоряння господарчої будівлі.
- Раніше у Київській ОВА повідомили, що повітряна тривога у Київській області фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час у чотирьох районах області пошкоджено дев’ять цивільних об’єктів. В Обухівському районі пошкоджено три об'єкти, у Вишгородському один, у Бориспільському ще два і в Бучанському три.