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У Києві уламки російського дрона впали на територію приватної садиби

На місці падіння зайнялася пожежа.

У Києві уламки російського дрона впали на територію приватної садиби
Ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

У Дніпровському районі Києва уламки ворожого безпілотника впали на територію приватної садиби. 

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, на місці сталося загоряння господарчої будівлі.

  • Раніше у Київській ОВА повідомили, що повітряна тривога у Київській області фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час у чотирьох районах області пошкоджено дев’ять цивільних об’єктів. В Обухівському районі пошкоджено три об'єкти, у Вишгородському один, у Бориспільському ще два і в Бучанському три.
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