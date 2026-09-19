Головне за ніч та ранок суботи, 19 вересня: 213 боєзіткнень, атаки на Балаклію, набуття чинності законом про "пекельні санкції"

Нічні повітряні атаки , 213 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Найбільше штурмів ворог здійснив на Покровському напрямку – 29.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Осикового, Новоселівки, Степанівки, Миколайпілля та Русиного Яру.

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Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один зенітний ракетний комплекс.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1520 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 516 430 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Балаклії Харківської області внаслідок двох російських атак безпілотниками загинули четверо людей, ще четверо постраждали.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 вересня близько 17:00 російський безпілотник влучив у територію приватного домоволодіння в Балаклії Ізюмського району. Після удару виникла пожежа. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Ще четверо людей, чоловік і троє жінок, постраждали.

Близько 21:30 російські військові повторно атакували місто безпілотником. Цього разу удар припав на житловий будинок. Загинули 74-річний чоловік та його 71-річна дружина.

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У ніч на 19 вересня (з 18:00 18 вересня) противник атакував двома протикорабельними ракетами “Циркон” із Курської обл. рф, 174 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, повідомили Повітряні сили.

Основні напрямки удару – Одещина, Київщина.

За попередніми даними, станом на 08:00, Сили ППО збили 141 ціль:

3 "Бандероль"/"Дань-Т";

138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.

Президент США Дональд Трамп поставив свій підпис на законопроєкті щодо санкцій проти Росії та Ірану, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Хоча документ містить деякі додаткові обмеження проти Москви і Тегерана, головний його механізм Трамп повинен активувати окремим рішенням. Йдеться про покарання для країн, які продовжать торгівлю з Росією, зокрема купуючи нафту та газ у країни-агресора. Президент отримав право запроваджувати проти них тарифні мита на рівні 100% від вартості товарів.

Напередодні відбулося ухвалення законопроєкту Грема у Палаті представників. Там він подолав опозицію деяких демократів, які не хотіли розширювати повноваження Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський у Telegram відзначив важливість набуття чинності законом про санкції проти Росії.

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Зеленський подякував своєму колезі Дональду Трампу, а також сенаторам та конгресменам за підтримку закону, який дає шанс "боротися з диктаторами та досягати результатів, якщо Америка діятиме правильно".

Докладніше – в новині.

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