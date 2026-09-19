У Генштабі повідомили про ураження на ТОТ пунктів управління дронами, полігону та cкладів РФ

Уражено об'єкти на окупованих територіях Донецької і Запорізької областей.

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18 вересня та в ніч на 19 вересня підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління БпЛА, полігон та об’єкти забезпечення противника.

Про це повідомили у Генштабі.

Так, у районах Луганського та Покровська Донецької області, а також у районах Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника. У районі Новопрокопівки уражено два таких пункти.

Також у районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області уражено полігон “Восточный”.

Крім того, на Донеччині, у Рибинському уражено склад матеріально-технічних засобів, а в районі Амвросіївки – склад боєприпасів російського агресора.

За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 17 вересня 2026 року радіолокаційної станції 80П6 противника в районі населеного пункту Митюлі Смоленської області РФ.