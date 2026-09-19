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Експерти з ГУР показали делегації з Японії компоненти північнокорейської балістичної ракети

Військово-технічна співпраця Москви й Пхеньяна допомагає Росії продовжувати злочинну війну проти України.

Експерти з ГУР показали делегації з Японії компоненти північнокорейської балістичної ракети

Фахівці ГУР Міноборони продемонстрували компоненти балістичної ракети виробництва КНДР спікеру Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі та учасникам японської делегації, які перебували з візитом у Києві.

Про це повідомили у розвідці.

“Огляд цих компонентів дає змогу оцінити технічні характеристики та особливості конструкції ракети, а також можливості військової промисловості Північної Кореї”, – йдеться у пресрелізі.

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Зазначається, що північнокорейське озброєння загрожує не лише Україні, а й Японії та іншим державам Азійсько-Тихоокеанського регіону. Військово-технічна співпраця Москви й Пхеньяна допомагає Росії продовжувати злочинну війну проти України, а режиму КНДР – нарощувати мілітарний потенціал і вдосконалювати зброю.

“Протидія цій співпраці потребує скоординованих дій міжнародних партнерів. Обмін розвідувальною інформацією допомагає краще оцінювати спільні загрози та визначати шляхи їхнього подолання”, – додали у ГУР.

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