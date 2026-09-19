Росія вдарила по Сумах далекобійною артилерією, є поранений

Вранці Росія била по Сумах системою далекобійної артилерії.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.
Артилерійські удари ворог спрямував по обʼєктах інфраструктури міста в різних мікрорайонах. Зафіксовано влучання по одному з підприємств міського господарства.
Поранення отримав чоловік, його стан уточнюється.
На трьох локаціях пошкоджень зазнали приватні автівки, інфраструктурні обʼєкти.
- Після вчорашнього російського удару керованою авіаційною бомбою по житловому будинку в Сумах 7-річний хлопчик перебуває в реанімації. Його батьки – 52-річний чоловік та 45-річна жінка, загинули на місці. Вони працювали у Сумській міській раді.
- Загалом постраждали 10 людей, серед них – троє дітей. Пʼятеро поранених госпіталізовані.