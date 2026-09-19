Росія вдарила по Сумах далекобійною артилерією, є поранений

Артилерійські удари ворог спрямував по обʼєктах інфраструктури міста в різних мікрорайонах. Зафіксовано влучання по одному з підприємств міського господарства.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

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