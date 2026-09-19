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Росія вдарила по Сумах далекобійною артилерією, є поранений

Артилерійські удари ворог спрямував по обʼєктах інфраструктури міста.

Росія вдарила по Сумах далекобійною артилерією, є поранений
Фото: З відкритих джерел

Вранці Росія била по Сумах системою далекобійної артилерії. 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

Артилерійські удари ворог спрямував по обʼєктах інфраструктури міста в різних мікрорайонах. Зафіксовано влучання по одному з підприємств міського господарства. 

Поранення отримав чоловік, його стан уточнюється.

На трьох локаціях пошкоджень зазнали приватні автівки, інфраструктурні обʼєкти.

  • Після вчорашнього російського удару керованою авіаційною бомбою по житловому будинку в Сумах 7-річний хлопчик перебуває в реанімації. Його батьки – 52-річний чоловік та 45-річна жінка, загинули на місці. Вони працювали у Сумській міській раді.
  • Загалом постраждали 10 людей, серед них – троє дітей. Пʼятеро поранених госпіталізовані.
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