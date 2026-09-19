Зеленський погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Про це він повідомив у Telegram.

"Готуються рішення, які мають оновити управлінські підходи та систему реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Головне – максимально масштабувати успішні практики, які застосовуються в бойових бригадах та в усіх ефективних патронатних службах бригад. Масштабування успішного досвіду Сил оборони – це пріоритет для командувачів усіх рівнів", - написав Зеленський.

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Також на зустрічі обговорили оновлення нормативної бази і підходів до залучення іноземних добровольців для служби в Силах оборони України.

"Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану. Вдячний усім іноземним добровольцям, які вже вагомо долучились до захисту України, нашої незалежності, права нашого народу жити так, як це має бути у суверенній державі", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що погодив і нові далекобійні операції у відповідь на російські удари.

"Готуємо розширення наших далекобійних можливостей", - підкреслив президент.

Окремо він подякував розробникам та виробникам зброї, інженерам та залученим експертам, які працюють для створення протидії реактивним «шахедам».

"Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних «шахедів». Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво. Визначили з Головнокомандувачем ЗСУ і подальші пріоритети активних дій на фронті", - додав Зеленський.