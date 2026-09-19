Зеленський: Карпатський макрорегіон ЄС має потенціал у мільярди євро

“Обов’язково будемо залучати додаткові сили та можливості і для підтримки транскордонної взаємодії громад".

Карпатський макрорегіон Євросоюзу має потенціал у мільярди євро.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

“Перший саміт Карпатської вісімки, на якому ми започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу. Хай Карпатський макрорегіон ЄС буде й надалі міцним. І хай цей формат буде нам підтримкою на шляху вступу у Євросоюз”, – сказав він.

Президент подякував всім лідерам країн С8, бізнесу та представникам наших карпатських громад за “вагому присутність і перспективні проєкти та домовленості”.

“Потенціал – мільярди євро і взаємне зростання. Важливо реалізувати”, – підкреслив Зеленський.

“Обов’язково будемо залучати додаткові сили та можливості і для підтримки транскордонної взаємодії громад. І це своя специфіка тут, у Карпатах: гірські громади, а отже, гірські дороги, свої соціальні виклики, свої екологічні виклики. Багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами, і я дуже розраховую, що наша спільна робота із сусідами буде й надалі збільшуватися”, – додав президент.