Зеленський: Карпатський макрорегіон ЄС має потенціал у мільярди євро

Карпатський макрорегіон Євросоюзу має потенціал у мільярди євро.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
“Перший саміт Карпатської вісімки, на якому ми започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу. Хай Карпатський макрорегіон ЄС буде й надалі міцним. І хай цей формат буде нам підтримкою на шляху вступу у Євросоюз”, – сказав він.
Президент подякував всім лідерам країн С8, бізнесу та представникам наших карпатських громад за “вагому присутність і перспективні проєкти та домовленості”.
“Потенціал – мільярди євро і взаємне зростання. Важливо реалізувати”, – підкреслив Зеленський.
“Обов’язково будемо залучати додаткові сили та можливості і для підтримки транскордонної взаємодії громад. І це своя специфіка тут, у Карпатах: гірські громади, а отже, гірські дороги, свої соціальні виклики, свої екологічні виклики. Багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами, і я дуже розраховую, що наша спільна робота із сусідами буде й надалі збільшуватися”, – додав президент.
- Вчора в Україні стартував триденний саміт “Карпатської вісімки”, у межах якого Зеленський анонсував 50 угод на мільярд євро.
- В установчому саміті беруть участь представники Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії, Угорщини, ЄС. До економічної частини заходу долучилися близько 550 представників бізнесу. Також на саміті представлять майже 100 бізнес-проєктів від восьми країн Карпатського регіону.