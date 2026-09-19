Bloomberg: Бернем зустрінеться з Трампом, буде йтися про ракети до “Patriot” для України

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Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем має зустрітися віч-на-віч з президентом США Дональдом Трампом на Генеральній Асамблеї у Нью-Йорку ООН наступного тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пріоритетним завданням Бернема є переконати Трампа вивільнити запаси ракет для систем протиповітряної оборони “Patriot”, аби передати їх Україні до настання зими.

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За словами поінформованих джерел, він також обговорить, як Європа може допомогти зменшити рівень нестабільності на Близькому Сході.

Видання зазначає, що британські урядовці звинувачують Трампа у скрутному економічному становищі британського уряду.

У приватних розмовах помічники Бернема висловлюють занепокоєння, що дії президента можуть призвести до зростання взимку рахунків за енергоносії, інфляції та відсоткових ставок. Це поставить під загрозу виконання головної обіцянки нового прем’єра – знизити вартість життя.

Додамо, у жовтні Лондон має схвалити бюджет Сполученого Королівства.

“Через ці несприятливі зовнішні чинники команда Бернем дедалі більше переймається тим, що перший бюджет міністра фінансів Джона Гілі, який буде представлено 28 жовтня, виявиться похмурішим, ніж очікувалося раніше”, – пише Bloomberg.

У середу прем’єр-міністр визнав наявність проблем і пообіцяв ухвалити “складні рішення, щоб гарантувати, що економіка й надалі рухатиметься в правильному напрямку”.