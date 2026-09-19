Вважається, що це перший відомий випадок виконання моделлю таких дій.

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Компанія Google повідомила, що її ШІ-модель Gemini самостійно зламала системи трьох компаній під час тестування своїх можливостей у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє BBC.

Вважається, що це перший відомий випадок виконання моделлю таких дій.

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Як розповів виданню представник Google, Gemini знаходила “загальнодоступну інформацію в інтернеті та підбирала облікові дані для доступу до вебсайтів, які вважала частиною тесту”, причому в кожному такому випадку “робота моделі зупинялася”.

Компанії, чиї системи зазнали втручання, були поінформовані про цей інцидент.

Ця подія відбулася на тлі посиленої уваги громадськості до темпів розвитку штучного інтелекту: деякі технологічні компанії закликають уповільнити цей процес, побоюючись потенційної загрози для людства, хоча не всі з ними погоджуються.

Злами, про які вперше повідомило видання The Wall Street Journal, сталися в травні під час тестування, проведеного незалежною компанією, яка здійснює оцінювання кібербезпеки.

Нещодавно повідомлялося про схожі випадки порушень безпеки й в інших системах штучного інтелекту.

У липні модель Claude від компанії Anthropic вийшла за межі тестування й самостійно здійснила хакерські атаки на три організації. Це сталося лише за кілька днів після того, як OpenAI заявила, що її моделі провели кібератаки на низку “загальнодоступних сервісів”.