Шмигаль у Парижі обговорив із генсеком ОЕСР вступ України до організації

Повноправне членство в Організації економічного співробітництва та розвитку є стратегічною метою України.

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Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманном у Парижі. Сторони обговорили прогрес України у виконанні зобов’язань для набуття повноправного членства в ОЕСР.

Про це пише Міненергетики України.

"Повноправне членство в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є стратегічною метою України", – зазначив Шмигаль.

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Він подякував Корманну за організацію Міністерської зустрічі ОЕСР, постійну підтримку України з боку організації та практичну співпрацю з Агентством з ядерної енергії ОЕСР (NEA).

Окремо Шмигаль відзначив експертну допомогу ОЕСР, обмін досвідом, навчання та участь українських фахівців у діяльності з передового ядерного моделювання.

За його словами, Україна готова ділитися з партнерами досвідом забезпечення безпеки та безперервності виробництва ядерної енергії, а також функціонування енергосистеми в умовах тривалих російських атак.

"Україна розраховує на підтримку нашої заявки про вступ до Агентства та подальшого повноправного членства в ОЕСР", – підкреслив Шмигаль.