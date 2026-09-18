Зеленський: Карпати можуть стати постачальником енергії для ЄС

В рамках саміту "Карпатської вісімки" вже підготовлено до підписання більше 50 угод, на суму понад €1 млрд. Близько половини інвестицій припадає на енергетику.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, енергетика може стати одним з основних внесків Карпат для Європи. Зокрема, сонячна та вітрова енергетика.
Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата.
Зеленський зазначив, що Карпати можуть стати не просто транзитним регіоном, а постачальником енергії для Європейського Союзу.
- В Україні стартував саміт «Карпатської вісімки»: Зеленський анонсував угоди на €1 млрд(оновлено). В установчому саміті беруть участь представники Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії, Угорщини, ЄС. До економічної частини заходу долучаться близько 550 представників бізнесу. Також на саміті представлять майже 100 бізнес-проєктів від восьми країн Карпатського регіону.