Зеленський: Карпати можуть стати постачальником енергії для ЄС

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В рамках саміту "Карпатської вісімки" вже підготовлено до підписання більше 50 угод, на суму понад €1 млрд. Близько половини інвестицій припадає на енергетику.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, енергетика може стати одним з основних внесків Карпат для Європи. Зокрема, сонячна та вітрова енергетика.

Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата.

Зеленський зазначив, що Карпати можуть стати не просто транзитним регіоном, а постачальником енергії для Європейського Союзу.