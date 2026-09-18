«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
ГоловнаПолітика

Зеленський: Карпати можуть стати постачальником енергії для ЄС

За словами президента, планується створити Карпатський вітроенергетичний кластер.

Зеленський: Карпати можуть стати постачальником енергії для ЄС
Саміт
Фото: Зеленський у Telegram

В рамках саміту "Карпатської вісімки" вже підготовлено до підписання більше 50 угод, на суму понад €1 млрд. Близько половини інвестицій припадає на енергетику.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, енергетика може стати одним з основних внесків Карпат для Європи. Зокрема, сонячна та вітрова енергетика. 

Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата.

Зеленський зазначив, що Карпати можуть стати не просто транзитним регіоном, а постачальником енергії для Європейського Союзу. 

  • В Україні стартував саміт «Карпатської вісімки»: Зеленський анонсував угоди на €1 млрд(оновлено). В установчому саміті беруть участь представники Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії, Угорщини, ЄС. До економічної частини заходу долучаться близько 550 представників бізнесу. Також на саміті представлять майже 100 бізнес-проєктів від восьми країн Карпатського регіону.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies