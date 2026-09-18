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Перехоплювачі реактивних "Шахедів" від двох компаній успішно пройшли бойові випробування, – Зеленський

Україна прагне перейти до масового виробництва таких перехоплювачів.

Перехоплювачі реактивних "Шахедів" від двох компаній успішно пройшли бойові випробування, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами", розроблені двома компаніями, успішно пройшли бойові випробування. Під час тестувань вдалося знищити ворожі безпілотники, які рухалися на високій швидкості.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із лідерами "Карпатської вісімки".

Наразі Україна хоче побачити результати всіх випробувань, щоб визначити, як максимально пришвидшити процес і перейти до масового виробництва таких перехоплювачів. 

"Говоримо із цими компаніями, вже підписуються контракти.Вважаю, що це успіх. Ці два приклади вже дають оптимізм, позитив і віру. Але до віри та оптимізму ще потрібні гроші. Будемо займатися цим питанням", – пояснив глава держави.

Президент також повідомив, що напередодні говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Найближчим часом вони мають зустрітися, а українська сторона готує пропозиції щодо подолання дефіциту фінансування.

  • Напередодні після зустрічі з головнокомандувачем Михайлом Драпатим Зеленський повідомив про один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "Шахедів" – під час тестування вдалося збити ворожий дрон.
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