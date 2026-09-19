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Зеленський: СБУ вдруге за день успішно застосувала дрон-перехоплювач

Перехоплювач поцілив в російську "Герань-5".

Зеленський: СБУ вдруге за день успішно застосувала дрон-перехоплювач
Перехоплювач вдруге за день влучив у ціль
Фото: Скриншот з відео

Служба безпеки України вдруге за сьогодні успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач. 

Про це повідомив в соцмережах президент Володимир Зеленський.

Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний безпілотник "Герань-5". Глава держави подякував військовослужбовцям за влучність.

Що передувало?

Сьогодні, 18 вересня, керівник СБУ Олександр Поклад повідомив президенту Зеленському про cтворення і успішне застосування нового дрона-перехоплювача реактивних "Шахедів". 

Напередодні глава держави розповів, що перехоплювачі реактивних дронів від двох компаній успішно пройшли бойові випробування. Україна прагне перейти до масового виробництва таких перехоплювачів, зараз шукають фінансування.

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