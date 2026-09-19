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На Одещині росіяни атакували підприємство

Постраждалих людей, попередньо, немає.

На Одещині росіяни атакували підприємство
Удар по підприємству, Одеська область
Фото: Одеська ОВА

Російські війська завдали удару по території одного з підприємств в Одеській області. Внаслідок атаки реактивним безпілотником пошкоджено три автоцистерни. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Після удару на території підприємства виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

  • Вночі російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Один із ударів знову припав на адмінбудівлю, яку російські війська атакували напередодні. На верхніх поверхах виникла пожежа. 
  • Також внаслідок атаки пошкоджені дахи, фасади та вікна двох житлових будинків. Потрапили під удар легковий автомобіль і мікроавтобус.
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