На Одещині росіяни атакували підприємство

Російські війська завдали удару по території одного з підприємств в Одеській області. Внаслідок атаки реактивним безпілотником пошкоджено три автоцистерни.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Після удару на території підприємства виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
- Вночі російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Один із ударів знову припав на адмінбудівлю, яку російські війська атакували напередодні. На верхніх поверхах виникла пожежа.
- Також внаслідок атаки пошкоджені дахи, фасади та вікна двох житлових будинків. Потрапили під удар легковий автомобіль і мікроавтобус.