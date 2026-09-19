На Одещині росіяни атакували підприємство

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Російські війська завдали удару по території одного з підприємств в Одеській області. Внаслідок атаки реактивним безпілотником пошкоджено три автоцистерни.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Після удару на території підприємства виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА