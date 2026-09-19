Російська армія вдарила по торговому центру у Дніпрі (оновлено)

Станом на 18:35 відомо про 2 постраждалих.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська знову атакували Дніпро. У місті після атаки зайнялася пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

О 18:25 голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що росіяни вдарили по торговому центру. Внаслідок атаки ТЦ спалахнув.

"Росія діє за своєю звичною тактикою – б’є по бізнесу та підприємствах", – написав голова ДОР.

Лукашук закликав жителів Дніпра та області уважно стежити за повідомленнями Повітряних сил, реагувати на сигнали повітряної тривоги та берегти себе.

Станом на 18:35 відомо про 2 постраждалих.