Російська армія вдарила по торговому центру у Дніпрі (оновлено)

Російські війська знову атакували Дніпро. У місті після атаки зайнялася пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
О 18:25 голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що росіяни вдарили по торговому центру. Внаслідок атаки ТЦ спалахнув.
"Росія діє за своєю звичною тактикою – б’є по бізнесу та підприємствах", – написав голова ДОР.
Лукашук закликав жителів Дніпра та області уважно стежити за повідомленнями Повітряних сил, реагувати на сигнали повітряної тривоги та берегти себе.
Станом на 18:35 відомо про 2 постраждалих.
- Це вже не вперше за сьогодні ворог тероризує місто. В обід стало відомо про атаку. Були пошкоджені складські приміщення. Сталася пожежа. На цей час інформація про постраждалих не надходила.