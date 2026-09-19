Сили оборони провели операцію "Чорний птах" на південному напрямку

У 422-му окремому полку безпілотних систем LUFTWAFFE заявили про ураження основних джерел енергопостачання окупантів.

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Сили оборони України провели операцію "Schwarzer Vogel" ("Чорний птах") на південному напрямку.

Про неї розповіли у 422-му окремому полку безпілотних систем LUFTWAFFE.

Військові заявили, що уразили або знищили основні джерела енергопостачання російських окупаційних сил. Через нестачу бензину та дизельного пального російські військові на південному напрямку почали переходити на газову генерацію.

Для забезпечення безперебійного постачання енергії вони будували окремі газопроводи. За ситуацією стежили розвідка УВ "Південь", розвідка 17-го армійського корпусу та розвідка 422 LUFTWAFFE.

Наразі операція "Schwarzer Vogel", за словами військових, перебуває на етапі завершення. Активна спроможність російських сил на цій ділянці суттєво зменшилася. Внаслідок операції цивільні люди не постраждали.