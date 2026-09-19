Сили оборони провели операцію "Чорний птах" на південному напрямку

Сили оборони України провели операцію "Schwarzer Vogel" ("Чорний птах") на південному напрямку.
Про неї розповіли у 422-му окремому полку безпілотних систем LUFTWAFFE.
Військові заявили, що уразили або знищили основні джерела енергопостачання російських окупаційних сил. Через нестачу бензину та дизельного пального російські військові на південному напрямку почали переходити на газову генерацію.
Для забезпечення безперебійного постачання енергії вони будували окремі газопроводи. За ситуацією стежили розвідка УВ "Південь", розвідка 17-го армійського корпусу та розвідка 422 LUFTWAFFE.
Наразі операція "Schwarzer Vogel", за словами військових, перебуває на етапі завершення. Активна спроможність російських сил на цій ділянці суттєво зменшилася. Внаслідок операції цивільні люди не постраждали.
- Тим часом Третій армійський корпус проводить наступ на півночі Донецької області. Командир Андрій Білецький розкрив деталі операції "Вівальді", яка тривала в режимі повної інформаційної тиші. Перший етап був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ і порушення їхньої логістики.
- Наслідком пошуково-ударних дій українських підрозділів стало знищення осередків просочення противника в районі Новоселівки, Олександрівки, Ярової та на околицях Корового Яру. Загалом від інфільтрації зачистили близько 75 квадратних кілометрів. "Формувальним" елементом першого етапу стало звільнення Середнього, яке зараз повністю перебуває під контролем Сил оборони.