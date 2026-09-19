Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони провели операцію "Чорний птах" на південному напрямку

У 422-му окремому полку безпілотних систем LUFTWAFFE заявили про ураження основних джерел енергопостачання окупантів.

Сили оборони провели операцію "Чорний птах" на південному напрямку
Операція "Чорний птах"
Фото: Скриншот з відео

Сили оборони України провели операцію "Schwarzer Vogel" ("Чорний птах") на південному напрямку.

Про неї розповіли у 422-му окремому полку безпілотних систем LUFTWAFFE.

Військові заявили, що уразили або знищили основні джерела енергопостачання російських окупаційних сил. Через нестачу бензину та дизельного пального російські військові на південному напрямку почали переходити на газову генерацію. 

Для забезпечення безперебійного постачання енергії вони будували окремі газопроводи. За ситуацією стежили розвідка УВ "Південь", розвідка 17-го армійського корпусу та розвідка 422 LUFTWAFFE.

Наразі операція "Schwarzer Vogel", за словами військових, перебуває на етапі завершення. Активна спроможність російських сил на цій ділянці суттєво зменшилася. Внаслідок операції цивільні люди не постраждали.

  • Тим часом Третій армійський корпус проводить наступ на півночі Донецької області. Командир Андрій Білецький розкрив деталі операції "Вівальді", яка тривала в режимі повної інформаційної тиші. Перший етап був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ і порушення їхньої логістики.
  • Наслідком пошуково-ударних дій українських підрозділів стало знищення осередків просочення противника в районі Новоселівки, Олександрівки, Ярової та на околицях Корового Яру. Загалом від інфільтрації зачистили близько 75 квадратних кілометрів. "Формувальним" елементом першого етапу стало звільнення Середнього, яке зараз повністю перебуває під контролем Сил оборони. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies