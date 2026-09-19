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У Молдові вночі зафіксували кілька дронів, які порушили повітряний простір країни

Прикордонники шукають можливі уламки, що впали.

У Молдові вночі зафіксували кілька дронів, які порушили повітряний простір країни
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

У Молдові цієї ночі у районі Штефан-Воде зафіксували кілька невідомих літальних апаратів, які порушили повітряний простір країни. 

Про це пише NewsMaker з посиланням на Прикордонну поліцію.

Близько опівночі групу невідомих безпілотників помітили в районі населеного пункту Каплани Штефан-Воде. Два літальні апарати перетнули повітряний простір Молдови, рухаючись у напрямку сіл Оленешти – Чистоводне. 

Тоді ж ще один дрон зафіксували безпосередньо над селом Каплани – він летів з боку Крокмазу і згодом залишив територію країни.

Крім того, о 05:19 ранку Україна повідомила молдавських прикордонників про те, що приблизно за 1,5-2 км від державного кордону (в районі українського села Троїцьке) зафіксували падіння невідомого о’єкту, після чого сталося його загоряння.

Прикордонники встановлюють, що сталося вночі, а також шукають можливі уламки безпілотників.

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