Завтра у двох німецьких федеральних землях відбудуться ключові для Мерца вибори

Вибори відбудуться до палати депутатів у Берліні та до ландтагу в Мекленбургу-Передній Померанії.

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Завтра у Берліні та Мекленбургу-Передній Померанії у Німеччині пройдуть вибори до земельних парламентів.

Вибори відбудуться до палати депутатів у Берліні та до ландтагу в Мекленбургу-Передній Померанії.

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