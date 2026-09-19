Завтра у двох німецьких федеральних землях відбудуться ключові для Мерца вибори

Завтра у Берліні та Мекленбургу-Передній Померанії у Німеччині пройдуть вибори до земельних парламентів.
Вибори відбудуться до палати депутатів у Берліні та до ландтагу в Мекленбургу-Передній Померанії.
Як і під час голосування в Саксонії-Ангальт, у цих федеральних землях (німецька столиця має статус федеральної землі) радикальні партії мають шанси помітно покращити свої результати порівняно з минулими виборами, повідомляє DW.
Можливі нові успіхи ультраправої “Альтернативи для Німеччини” та Лівої партії можуть вплинути на долю федерального уряду.
Провал Християнсько-демократичного союзу (ХДС), якому на північному сході Німеччини загрожує антирекордний результат в історії партії, може поставити під сумнів політичне майбутнє канцлера ФРН Фрідріха Мерца.
- Раніше Politico писало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може втратити посаду вже найближчими днями – через 16 місяців після приходу до влади. У його партії дедалі активніше обговорюють можливу зміну канцлера на тлі падіння підтримки уряду та невтішних прогнозів напередодні виборів 20 вересня.