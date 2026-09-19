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Завтра у двох німецьких федеральних землях відбудуться ключові для Мерца вибори

Вибори відбудуться до палати депутатів у Берліні та до ландтагу в Мекленбургу-Передній Померанії. 

Завтра у двох німецьких федеральних землях відбудуться ключові для Мерца вибори
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Завтра у Берліні та Мекленбургу-Передній Померанії у Німеччині пройдуть вибори до земельних парламентів.

Вибори відбудуться до палати депутатів у Берліні та до ландтагу в Мекленбургу-Передній Померанії. 

Як і під час голосування в Саксонії-Ангальт, у цих федеральних землях (німецька столиця має статус федеральної землі) радикальні партії мають шанси помітно покращити свої результати порівняно з минулими виборами, повідомляє DW.

Можливі нові успіхи ультраправої “Альтернативи для Німеччини” та Лівої партії можуть вплинути на долю федерального уряду.

Провал Християнсько-демократичного союзу (ХДС), якому на північному сході Німеччини загрожує антирекордний результат в історії партії, може поставити під сумнів політичне майбутнє канцлера ФРН Фрідріха Мерца.

  • Раніше Politico писало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може втратити посаду вже найближчими днями – через 16 місяців після приходу до влади. У його партії дедалі активніше обговорюють можливу зміну канцлера на тлі падіння підтримки уряду та невтішних прогнозів напередодні виборів 20 вересня.
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