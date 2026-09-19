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Росіяни атакували Кривий Ріг безпілотником: спалахнула пожежа

Внаслідок атаки дрона загорілися продуктові склади.

Росіяни атакували Кривий Ріг безпілотником: спалахнула пожежа
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником. Унаслідок удару виникла пожежа на продуктових складах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Раніше сьогодні, 19 вересня, російські війська атакували Дніпро. Станом на 20:00 було відомо про трьох постраждалих. 

Удар припав на торговельний центр, де виникла пожежа. Мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що в кількох прилеглих будинках вибило вікна. Інші пошкодження уточнювали.

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