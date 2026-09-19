У Хмельницькій області ввечері 19 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.
Поштовхи зареєстрував Головний центр спеціального контролю о 19:04. Про це йдеться на сайті центру.
Осередок землетрусу розташовувався на території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району, на глибині 2 км.
За класифікацією землетрусів, цей поштовх належить до категорії ледве відчутних.
У Головному центрі спеціального контролю закликали людей, які відчули землетрус, повідомити про це через спеціальну форму. Це допоможе уточнити його енергетичні параметри.
Останні землетруси в Україні
- 15 серпня поштовхи магнітудою 2,4 спостерігали на Полтавщині. Землетрус віднесли до невідчутних, тож більшість людей могли його не помітити.
- 16 вересня у Мукачівському районі Закарпаття зафіксували землетрус магнітудою 2,5 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км.
- 17 вересня "сколихнуло" Львівську область. Тут, у Самбірському районі зареєстрували землетрус магнітудою 2,0.