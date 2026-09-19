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В Україні знову землетрус: цього разу – на Хмельниччині

В області зареєстрували землетрус магнітудою 2,0.

В Україні знову землетрус: цього разу – на Хмельниччині
Землетрус на Хмельниччині
Фото: Скриншот карти

У Хмельницькій області ввечері 19 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Поштовхи зареєстрував Головний центр спеціального контролю о 19:04. Про це йдеться на сайті центру. 

Осередок землетрусу розташовувався на території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району, на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів, цей поштовх належить до категорії ледве відчутних.

У Головному центрі спеціального контролю закликали людей, які відчули землетрус, повідомити про це через спеціальну форму. Це допоможе уточнити його енергетичні параметри.

Останні землетруси в Україні

  • 15 серпня поштовхи магнітудою 2,4 спостерігали на Полтавщині. Землетрус віднесли до невідчутних, тож більшість людей могли його не помітити.
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