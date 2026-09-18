СБУ викрила зрадника у вересні 2025 року на коригуванні обстрілів Хмельниччини.

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За матеріалами Служби безпеки України 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Хмельницькій області.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, російського агента викрили у вересні 2025 року. Ним виявився різноробочий із Хмельницького, якого представники ФСБ завербували через Telegram-канали, де він шукав «легкі» заробітки.

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За завданням російської спецслужби чоловік збирав інформацію про оборонні підприємства та підрозділи ЗСУ у західних регіонах України. Він обходив місцевість, приховано фотографував будівлі виробничих цехів, які, на його думку, могли виконувати замовлення для української армії.

Зібрані дані агент позначав на Google Maps та надсилав російському куратору скриншоти через месенджер.

Крім того, чоловік уночі знімав на телефон наслідки попередніх російських атак і передавав ці матеріали представнику ФСБ. За даними СБУ, росіяни використовували інформацію для підготовки повторних комбінованих ударів.

Правоохоронці поетапно документували діяльність агента. Його затримали під час зйомки потенційної цілі. Під час обшуку у чоловіка вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.