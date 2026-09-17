Суддю судитимуть за незаконне збагачення на понад 21 млн грн: придбав 4 квартири та 2 паркомісця

НАБУ і САП обвинувачують служителя Феміди у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Перед судом постане суддя Західного апеляційного господарського суду, якого НАБУ і САП обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це розповіли у Національному антикорупційному бюро.

За даними слідства, у 2020-2023 роках суддя придбав у Львові чотири квартири та два паркомісця загальною вартістю понад 21 млн грн. Однак нерухомість оформили на його тещу, колишню дружину та доньку.

Слідство встановило, що офіційні доходи судді, його витрати та заощадження не дозволяли придбати це майно. Крім того, у щорічних деклараціях за 2022-2025 роки суддя не вказав, що проживав в орендованій квартирі та фактично володів зазначеною нерухомістю.

У квітні 2026 року йому повідомили про підозру за статтею про незаконне збагачення та за декларування недостовірної інформації.