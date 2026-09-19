У НАТО заявили про готовність до можливої провокації Росії на східному фланзі

НАТО готове реагувати на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Альянсу. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, пише POLITICO.

"Альянс готовий, структура готова, солдати та озброєння готові", – сказав Драгоне журналістам у Копенгагені після зустрічі 32 начальників оборони країн НАТО.

За його словами, Альянс продовжує нарощувати свої сили як за чисельністю, так і за рівнем оснащення. Заява Драгоне пролунала на тлі попереджень європейських лідерів про можливу російську провокацію. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Москва в найближчі місяці може спрямувати безпілотники або ракети по одній із країн НАТО, що межують із зоною бойових дій, щоб перевірити реакцію Альянсу.

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Згодом про такий ризик заявили також представники Франції та Нідерландів. Останніми тижнями в Європі фіксували дедалі більше випадків порушення повітряного простору та спроб саботажу на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією.

У НАТО мають 4 тисячі сторінок планів захисту східного флангу

Драгоне зазначив, що під час суботньої зустрічі начальники оборони НАТО не обговорювали останні попередження щодо можливої провокації. Водночас він заявив, що Альянс має близько 4000 сторінок військових планів із захисту східного флангу – від сценаріїв мінімальної кризи чи втручання на території НАТО.

"У разі ескалації ми готові. У разі атаки ми знаємо, що робити", – наголосив адмірал.

За словами Драгоне, дії Росії останніми тижнями та місяцями продовжують випробовувати рішучість союзників, намагаючись підірвати довіру та єдність Альянсу. Водночас, додав він, ці спроби не роз'єднують НАТО.