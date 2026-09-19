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Швейцарія оновила Стратегію політики безпеки

Документ містить 10 цілей і 46 заходів, реалізація яких уже розпочалася.

Швейцарія оновила Стратегію політики безпеки
Прапор Швейцарії
Фото: З відкритих джерел

Швейцарія затвердила Стратегію політики безпеки на 2026 рік, яка передбачає посилення стійкості країни, оборонних спроможностей та захисту від загроз та на тлі війни Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії. 

В уряді зазначають, що міжнародна безпекова ситуація стає нестабільною: загострюється суперництво між великими державами, зростає кількість збройних конфліктів і слабшає міжнародний порядок. Водночас кінця російській агресії проти України наразі не видно, а кількість гібридних загроз, зокрема - кібератак та операцій впливу, зростає. 

Новою Стратегією політики безпеки Федеральна рада визначає підходи, які мають допомогти країні протистояти цим викликам. Документ містить 10 цілей і 46 заходів, реалізація яких уже розпочалася.

Серед основних ризиків називають гібридні та дистанційні атаки, а також організовану злочинність. Окрему увагу приділено захисту критичної інфраструктури, яка через високу взаємопов’язаність стає більш вразливою.

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