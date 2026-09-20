Росія атакувала Боярську громаду Київщини: пошкоджені будинки, підприємства та парк

У деяких районах Боярки через обстріл може бути відсутнє електропостачання.

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Боярська громада на Київщині перебуває під ворожою атакою. Зафіксовані влучання та пошкодження.

Про це повідомила Боярська міська рада.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

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У деяких районах Боярки через обстріл може бути відсутнє електропостачання. Також пошкоджено покрівлю та вікна багатоквартирного будинку. Уламками пошкоджені проїжджа частина та господарська будівля поруч.

Пошкоджень зазнали парк Перемоги та Алея пам’яті загиблих Героїв. Крім того, пошкоджено склад готової продукції промислового підприємства.

У Новосілках зафіксували влучання у приватне підприємство.

Інформація про наслідки атаки продовжує надходити та уточнюється. Після завершення повітряної тривоги комісія розпочне обстеження пошкоджених об’єктів.

Мешканців громади закликають залишатися в укриттях та інших безпечних місцях, поки триває повітряна тривога.