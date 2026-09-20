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На Сумщині через обстріли РФ загинули четверо людей, ще п’ятеро постраждали

Ворог здійснив 60 обстрілів населених пунктів Сумської області.

На Сумщині через обстріли РФ загинули четверо людей, ще п’ятеро постраждали
Наслідки російського обстрілу на Сумщині
Фото: Нацполіція

Російські війська протягом доби майже 60 разів обстріляли Сумську область. Під ударами були 17 населених пунктів у 11 громадах. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Свеській громаді внаслідок удару російського дрона по автомобілю загинули четверо людей — двоє чоловіків віком 58 і 45 років та дві жінки 56 і 76 років.

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У Сумській громаді через артилерійський обстріл поранений 42-річний чоловік.

Ще двоє людей постраждали у Великописарівській громаді. Внаслідок удару ворожого дрона поранення отримали 48-річна жінка та 57-річний чоловік.

Крім того, до медичного закладу звернувся 13-річний хлопець, який постраждав через удар КАБом 18 вересня у Сумській громаді.

Також по медичну допомогу звернулася 55-річна жінка, яка отримала травми внаслідок удару російського дрона 17 вересня у Глухівській громаді.

Із ранку 19 до ранку 20 вересня російські військові здійснили майже 60 обстрілів по 17 населених пунктах у 11 територіальних громадах. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були Сумська, Краснопільська, Юнаківська, Шосткинська, Есманьська, Свеська, Глухівська, Конотопська, Попівська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Російські війська застосовували артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

У Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, а також знищено та пошкоджено автомобілі.

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У Глухівській громаді пошкоджені приватний будинок і господарська споруда, у Попівській — об'єкт цивільної інфраструктури.

У Великописарівській громаді пошкоджено службовий транспорт, у Свеській — житлові будинки, нежитлове приміщення та автомобіль.

Також пошкодження зафіксували у Конотопській та Шосткинській громадах — там постраждали складські та житлові приміщення.

Крім того, у Середино-Будській, Зноб-Новгородській та Ямпільській громадах через попередні російські обстріли зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, господарські споруди та об'єкт цивільної інфраструктури.

Повітряна тривога на Сумщині протягом доби тривала 19 годин 10 хвилин.

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