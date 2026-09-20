Сили ППО знищили 101 зі 138 ворожих ударних дронів

Влучання зафіксували на 17 локаціях, у пʼятьох місцях впали уламки.

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РФ уночі 20 вересня атакувала Україну 138 ударними БпЛА, сили ППО знешкодили 101 ворожий дрон.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 20 вересня (з 18:00 19 вересня) противник атакував 138 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово - рф; ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.