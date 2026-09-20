У ніч проти 20 вересня внаслідок атаки дронів загорівся Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ».

Про це свідчить OSINT-аналіз кадрів очевидців, проведений ASTRA. Водночас російська влада повідомила про атаку на один з об’єктів підприємства і сотні збитих БпЛА.

Вночі жителі Москви та Московської області повідомляли про численні вибухи. Російський губернатор заявив про загибель щонайменше двох людей, ще шестеро отримали поранення.

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Як зазначає ASTRA, аналіз відео та фотографій, зроблених очевидцями, вказує на те, що одним із атакованих об'єктів є Московський нафтопереробний завод у районі Капотні.

Мер Москви раніше підтвердив атаку на один з об'єктів заводу. За його словами, на місці події ніхто не постраждав. За словами Собяніна, "відбито наймасованішу атаку ворожих безпілотників". Із вчорашнього дня ППО росіян нібито збили понад 1600 БпЛА. З них 450 — на підльоті до Москви.

Московський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 11 млн тонн нафти на рік.

Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Московського регіону в бензині й авіаційному керосині, зазначає ASTRA.