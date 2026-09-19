У Росії поскаржились на масовану атаку дронів

У період із 8:00 до 20:00 19 вересня чергові сили російської ППО нібито перехопили та знищили 288 безпілотників літакового типу.

Про це стверджує міноборони Росії.

Дрони зафіксували над територіями Бєлгородської, Курської, Брянської, Калузької, Орловської, Тульської, Рязанської, Нижньогородської та Володимирської областей, Московським регіоном, Краснодарським краєм.

Також безпілотники були над окупованим Кримом і над акваторією Чорного моря. Російське відомство не навело жодних інших деталей.

Що передувало?

Раніше 19 вересня на те, що Москва перебуває під масований ударом поскаржився мер Сергій Собянін. Він нарахував близько 20 дронів, які летіли на столицю окупантів. Собянін також навів статистику: з 12 вересня до 19 вересня у напрямку Московського регіону летіли 2022 безпілотники.