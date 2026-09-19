«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
ГоловнаСвіт

У Росії поскаржились на масовану атаку дронів

Міноборони країни-агресора пише про нібито знищення 288 безпілотників за останні 12 годин.

У Росії поскаржились на масовану атаку дронів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У період із 8:00 до 20:00 19 вересня чергові сили російської ППО нібито перехопили та знищили 288 безпілотників літакового типу.

Про це стверджує міноборони Росії.

Дрони зафіксували над територіями Бєлгородської, Курської, Брянської, Калузької, Орловської, Тульської, Рязанської, Нижньогородської та Володимирської областей, Московським регіоном, Краснодарським краєм.

Також безпілотники були над окупованим Кримом і над акваторією Чорного моря. Російське відомство не навело жодних інших деталей.

Що передувало?

Раніше 19 вересня на те, що Москва перебуває під масований ударом поскаржився мер Сергій Собянін. Він нарахував близько 20 дронів, які летіли на столицю окупантів. Собянін також навів статистику: з 12 вересня до 19 вересня у напрямку Московського регіону летіли 2022 безпілотники. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies