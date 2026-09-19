"Росія продовжує перевіряти наші кордони, тому це термінове питання, яке тепер набуло нового виміру".

На авіабудівному заводі Lockheed Martin у Техасі (США) Німеччині передали сучасний бойовий літак F-35A.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

"Росія продовжує перевіряти наші кордони, тому це термінове питання, яке тепер набуло нового виміру. Німеччина, пані та панове, почула це попередження, і ми реагуємо. Ми збільшили наші можливості стримування та оборони. Ми знаємо, що нам потрібно витрачати більше на оборону, і це іноді вимагає історичних та швидких рішень", – сказав міністр оборони Борис Пісторіус.

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Він додав, що передача цього літака від США – це доказ сили трансатлантичного партнерства та успішної співпраці Вашингтона з Берліном.

Пісторіус зазначив, що з появою F-35A для Військово-повітряних сил ФРН "розпочинається нова ера".

F-35A – найсучасніший бойовий літак у світі з великими можливостями радіоелектронної боротьби. Супротивники можуть виявити його лише на дуже близькій відстані. Він може вражати цілі противника на відстані кількох сотень кілометрів. Вашингтон застосовував ці літаки в бойових діях проти Ірану, а компанія Lockheed повідомляла, що наразі у світі експлуатується понад 1350 винищувачів F-35.

Раніше також повідомлялося, що Німеччина розгорне винищувачі у Латвії для захисту повітряного простору під час виборів.