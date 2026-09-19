США заявили про перевезення понад мільярда барелів нафти через Ормузьку протоку за останні місяці

Американські сили сприяли вивезенню з Перської затоки понад 1 млрд барелів сирої нафти через Ормузьку протоку протягом останніх кількох місяців.

Про це заявив командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер в соцмережі Х.

За його словами, американські військові також забезпечили скоординований захист понад 2 тисяч комерційних суден, які пройшли протокою. Купер зазначив, що основні маршрути руху через Ормузьку протоку очищені від мін, встановлених іранськими силами, а тисячі суден уже скористалися цим шляхом.

Водночас, за словами адмірала, Іран через блокаду не експортував нафту, тоді як партнери США в регіоні продовжували постачання. Він додав, що обсяги перевезення сирої нафти, вантажів і зрідженого природного газу протягом останніх двох тижнів були вищими, ніж у будь-який момент за попередні шість місяців.

Купер також повідомив, що США співпрацюють із країнами регіону для посилення їхньої протиповітряної оборони та формування нового коаліційного підрозділу ударних дронів.