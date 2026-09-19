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США заявили про перевезення понад мільярда барелів нафти через Ормузьку протоку за останні місяці

Американці запевняють, що маршрути руху повністю очищені від мін.

США заявили про перевезення понад мільярда барелів нафти через Ормузьку протоку за останні місяці
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Американські сили сприяли вивезенню з Перської затоки понад 1 млрд барелів сирої нафти через Ормузьку протоку протягом останніх кількох місяців. 

Про це заявив командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер в соцмережі Х.

За його словами, американські військові також забезпечили скоординований захист понад 2 тисяч комерційних суден, які пройшли протокою. Купер зазначив, що основні маршрути руху через Ормузьку протоку очищені від мін, встановлених іранськими силами, а тисячі суден уже скористалися цим шляхом.

Водночас, за словами адмірала, Іран через блокаду не експортував нафту, тоді як партнери США в регіоні продовжували постачання. Він додав, що обсяги перевезення сирої нафти, вантажів і зрідженого природного газу протягом останніх двох тижнів були вищими, ніж у будь-який момент за попередні шість місяців.

Купер також повідомив, що США співпрацюють із країнами регіону для посилення їхньої протиповітряної оборони та формування нового коаліційного підрозділу ударних дронів.

  • Попри запевнення адмірала, "Радіо Свобода" повідомляла, що 15 вересня через Ормузьку протоку пройшли лише чотири судна. Це значно менше за середній показник за останні 10 днів – близько 18 суден на добу.
  • Тим часом Іран заявив, що висунув умови для відновлення переговорів зі США і передав їх через посередників – Катар та Пакистан. Офіційний Тегеран вимагає припинити бойові дії на всіх фронтах, розморозити іранські активи та скасувати морську блокаду.
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