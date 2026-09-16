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«Радіо Свобода»: судноплавство через Ормузьку протоку різко скоротилося до чотирьох суден в день

Водночас через Баб-ель-Мандебську протоку 15 вересня пройшли 22 судна.

«Радіо Свобода»: судноплавство через Ормузьку протоку різко скоротилося до чотирьох суден в день
Ормузька протока
Фото: NYT

15 вересня через Ормузьку протоку пройшли лише чотири судна. Це значно менше за середній показник за останні 10 днів — близько 18 суден на добу.

Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на дані судноплавства.

Два судна зайшли в протоку, ще два вийшли з неї. При цьому серед них не було жодного супертанкера для перевезення сирої нафти чи танкера для транспортування скрапленого природного газу.

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Водночас фактична кількість суден може бути більшою, оскільки частина з них пересувається з вимкненими транспондерами стеження.

Три з чотирьох зафіксованих суден скористалися так званим іранським маршрутом – північним коридором через води, які контролює Іран. Тегеран намагається закріпити його як офіційний маршрут проходження через протоку. Ще одне судно рухалося невстановленим «тіньовим» маршрутом.

Комерційне судноплавство через Ормузьку протоку різко скоротилося після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану в лютому. Іран намагається посилити контроль над навігацією в протоці та здійснює атаки на комерційні судна. 

Водночас США забезпечують морську блокаду, щоб перешкодити суднам заходити в іранські порти, а також атакують судна, пов’язані з Іраном.

До початку конфлікту через Ормузьку протоку проходила приблизно п’ята частина світових обсягів постачання нафти та скрапленого природного газу. Щодня цим маршрутом проходило близько 125 великих комерційних суден.

Водночас через Баб-ель-Мандебську протоку 15 вересня пройшли 22 судна. Напередодні їх було 24.

Цей водний шлях є важливим маршрутом між Червоним морем, Суецьким каналом, Аденською затокою та Індійським океаном. Зниження судноплавства там відбувається на тлі занепокоєння через нещодавнє просування підтримуваних Іраном єменських хуситів поблизу протоки.

  • США протягом останніх кількох тижнів непублічно організували коридор через Ормузьку протоку, яким щодня транспортують мільйони барелів нафти. Безпеку судноплавства забезпечують винищувачі ВПС США, які захищають кораблі від іранських крилатих ракет та безпілотників.
  • Згідно з заявою Трампа, США повністю очистили міжнародні води Ормузької протоки від морських мін, які або вилучили, або знешкодили. Проте за оцінками країн-партнерів, американські сили могли вже провести значну роботу з розмінування, однак повністю очистити протоку, ймовірно, не вдалось.
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