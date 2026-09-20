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Сили оборони минулої доби знищили ще 1 560 російських окупантів

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 517 990 військових.

Сили оборони минулої доби знищили ще 1 560 російських окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1560 російських військових, знищили 4 ворожі танки та понад 1800 БпЛА  оперативно–тактичного рівня.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 517 990 (+1 560) осіб 
  • танків – 12 356 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 361 (+4) од.
  • артилерійських систем – 50 067 (+56) од.
  • РСЗВ – 2 146 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 659 (+2) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 525 965 (+1 833) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 151 345 (+423) од.
  • спеціальна техніка – 4 716 (+13) од.

Дані уточнюються.

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