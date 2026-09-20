Сили оборони минулої доби знищили ще 1 560 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.26 склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1560 російських військових, знищили 4 ворожі танки та понад 1800 БпЛА оперативно–тактичного рівня.

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Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 517 990 військових.

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